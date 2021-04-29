Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Porsuk

Hakemler: Tomislav Cindric, Robert Gonzurek (Hırvatistan)

Türkiye: Yunus Özmusul (Mehmet Emre), Görkem Biçer 5, Mehmet Demirezen 4, Yakup Yaşar Simsar 4, Özgür Sarak 4, Enis Harun Hacıoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Ramazan Mutlu 1, Emre Babacan 1, Ümit Kırkayak 1

Hollanda: Ravensbergen (Van Den Beucken), Smit 6, Kay Kirsten Evert Smits 5, Sluijters 4, Benghanem 4, On Velde 4, Baijens 4, Jerry 3, Steins 1, Jorn Smits 1

İlk yarı: 12-15

İki dakika cezası alanlar: Enis Harun Hacıoğlu (Türkiye), Kay Kirsten Evert Smits, Jerry, Benghanem (Hollanda)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Hollanda'ya 32-24 mağlup oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden milli takım, bu sonuçla beşinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Hollanda ise üçüncü galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, 2 Mayıs Pazar günü Slovenya ile deplasmanda oynayarak grup maçlarını tamamlayacak.