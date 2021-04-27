Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi - Son Dakika

Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi

27.04.2021 20:38
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi, System.String[]

SALON: Eskişehir PorsukHAKEMLER: Amar Konjicanin, Dino Konjicanin (Bosna Hersek)TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) Görkem Biçer 7, Halil İbrahim Öztürk 3, Yakup Yaşar Simsar 3, Özgür Sarak 3, Mehmet Demirezen 2, Tuğberk Çatkin 2, Alp Eren Pektaş 1, Ümit Krıkayak 1.

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Amar Konjicanin, Dino Konjicanin (Bosna Hersek)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) Görkem Biçer 7, Halil İbrahim Öztürk 3, Yakup Yaşar Simsar 3, Özgür Sarak 3, Mehmet Demirezen 2, Tuğberk Çatkin 2, Alp Eren Pektaş 1, Ümit Krıkayak 1.SLOVENYA: Urban Lesjak (Urb Kastelic) Jure Dolenec 12, Tilen Kodrin 4, Domen Makuc 4, Domen Novak 4, Miha Zarabec 2, Borut Mackovsek 2, Blaz Janc 1, Jaka Malus 1.İLK YARI: 11-16İKİ DAKİKALAR: Yakup Yaşar Simsar, Cemal Kütahya, Uğur Erceylan (Türkiye), Domen Makuc, Blaz Janc, Vid Poteko, Urban Urban Lesjak, Borut Mackovsek (Slovenya)

DİSKALİFİYE: Ömer Ozan Arifoğlu (Türkiye)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup maçında Slovenya'ya 22-30 mağlup oldu. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı sayılarla başlayan milliler, farkı kapatamayınca devreyi 11-16 geride tamamladı. İkinci devrede iyi savunma yapan Slovenya, bitime 8 dakika kala farkı 8'e çıkardı. İyi oyununu sürdüren Slovenya maçtan da 22-30 galip ayrıldı.


Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi

İbrahim Öztürk, Yunus Özmusul, Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hentbol Milli Takımı, Slovenya'ya 22-30 yenildi - Son Dakika Spor


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