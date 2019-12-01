Son Dakika Haberleri: Hentbol takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı...
Son Dakika Spor Hentbol takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı... - Son Dakika Spor

Hentbol takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı...

6 saat önce

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Hentbol takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı..., System.String[]

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.


Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.


Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Gençlerbirliği, Ordu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 
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