Son Dakika Haberleri: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)
Son Dakika Güncel Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1) - Son Dakika

Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)

6 saat önce

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. (1)

Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)

Yozgat, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Takmayana 625 lira ceza kesilecek
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]