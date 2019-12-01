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Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 15 yaralı
6 saat önce
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada 2 sporcu ölürken, 15 sporcu da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, hentbol müsabakası için Ordu'dan Yozgat'a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atan aracın altında kalan 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 sporcu ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
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