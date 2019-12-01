Son Dakika Haberleri: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (3)
Son Dakika Güncel Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (3) - Son Dakika

Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (3)

6 saat önce

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (3)

Gençlerbirliği, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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