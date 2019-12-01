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Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
6 saat önce
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, hentbol müsabakası için Ordu'dan Yozgat'a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. - YOZGAT
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