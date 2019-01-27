Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

46 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı.

Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle:

CIP Travel Antalyaspor- Nilüfer Belediyespor: 29-27

Maliye Piyango- Beykoz Belediyespor: 27-38

İzmir Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 27-27

MYK Hentbol- Adıyaman Belediyespor: 16-26

Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol: 26-25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Spor
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