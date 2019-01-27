Hentbol: Toplu Sonuç
46 dakika önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı.
Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle:
CIP Travel Antalyaspor- Nilüfer
Belediyespor: 29-27 Maliye
Piyango- Beykoz
Belediyespor: 27-38 İzmir
Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor
: 27-27 MYK
Hentbol- Adıyaman
Belediyespor: 16-26
Göztepe-SELKA Eskişehir
Hentbol: 26-25
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:31 Kaynak: AA
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