Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 3 maçla başladı.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 3 maçla başladı.

Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor- Polatlı Belediyespor: 29-25

Muratpaşa Belediyespor- Samsun Gençlik: 34-21

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 44-29

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Spor
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