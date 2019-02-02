Hentbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 3 maçla başladı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 3 maçla başladı.
Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle: Aksaray
Belediyespor- Polatlı
Belediyespor: 29-25 Muratpaşa
Belediyespor- Samsun
Gençlik: 34-21 Kastamonu
Belediyespor-Yalıkavakspor: 44-29
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:58 Kaynak: AA
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