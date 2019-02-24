Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

19 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34

Karşıyaka Belediyespor- Beykoz Belediyespor: 27-38

Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol: 32-27

CIP Travel Antalyaspor- Beşiktaş Mogaz: 22-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22

Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor- Muratpaşa Belediyespor: 27-32

Osmangazi Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 26-27

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
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