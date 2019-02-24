Hentbol: Toplu Sonuç
19 dakika önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig MYK
Hentbol-1955 Batman Belediyespor
: 29-34 Karşıyaka
Belediyespor- Beykoz
Belediyespor: 27-38 Maliye
Piyango-SELKA Eskişehir
Hentbol: 32-27
CIP Travel Antalyaspor- Beşiktaş Mogaz
: 22-26 İzmir
Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22 Adıyaman
Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32
Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor- Muratpaşa
Belediyespor: 27-32 Osmangazi
Belediyespor- Üsküdar
Belediyespor: 26-27
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA
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