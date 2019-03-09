Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

41 dakika önce

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 3 maçla başladı.

Hentbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 3 maçla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 33-19

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 29-20

Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 40-24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:55 Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]