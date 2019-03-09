Hentbol: Toplu Sonuç
41 dakika önce
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 3 maçla başladı.
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 3 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 33-19
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 29-20
Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 40-24
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:55 Kaynak: AA
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