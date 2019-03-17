Hentbol: Toplu Sonuç
25 dakika önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 37-33
İzmir Büyükşehir Belediyepor-Maliye Piyango: 29-31
Selka Eskişehir Hentbol-Karşıyaka Belediyespor: 32-26
Göztepe-MYK Hentbol: 28-23
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA
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