Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

25 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 37-33

İzmir Büyükşehir Belediyepor-Maliye Piyango: 29-31

Selka Eskişehir Hentbol-Karşıyaka Belediyespor: 32-26

Göztepe-MYK Hentbol: 28-23

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Karşıyaka Belediyespor, Spor
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