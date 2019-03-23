Hentbol: Toplu Sonuç
25 dakika önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: Beykoz
Belediyespor-1955 Batman Belediyespor
: 31-30 Karşıyaka
Belediyespor-Göztepe: 19-33
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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