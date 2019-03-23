Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

25 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 31-30

Karşıyaka Belediyespor-Göztepe: 19-33

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Karşıyaka Belediyespor, Spor
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