Hentbol: Toplu Sonuç
30 dakika önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, 3 maçla tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yalıkavakspor- Yenimahalle
Belediyespor: 27-32 Üsküdar
Belediyespor- Muratpaşa
Belediyespor: 28-40 Osmangazi
Belediyespor- Samsun
Gençlik: 38-29
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:56 Kaynak: AA
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