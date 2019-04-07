Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

30 dakika önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, 3 maçla tamamlandı.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yalıkavakspor- Yenimahalle Belediyespor: 27-32

Üsküdar Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 28-40

Osmangazi Belediyespor- Samsun Gençlik: 38-29

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:56 Kaynak: AA

Muratpaşa, Yenimahalle, Spor
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