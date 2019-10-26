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Son Dakika Spor Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol: Toplu sonuç

19 dakika önce

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta maçları başladı.

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta maçları başladı.

Ligde bugün oynanan iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Mardin Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor: 22-27

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Pazarspor: 51-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Pazarspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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