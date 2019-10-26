Hentbol: Toplu sonuç
19 dakika önce
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta maçları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:26 Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta maçları başladı.
Ligde bugün oynanan iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Mardin Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor: 22-27
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Pazarspor: 51-30
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