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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 4 müsabaka oynandı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 4 müsabaka oynandı.

Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-28

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 24-28

MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 28-27

Göztepe-CIP Travel Antalyaspor: 21-29

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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