Hentbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 4 müsabaka oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:04 Kaynak: AA
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 4 müsabaka oynandı.
Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-28
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 24-28
MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 28-27
Göztepe-CIP Travel Antalyaspor: 21-29
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