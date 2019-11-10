Hentbol: Toplu sonuç
7 saat önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:52 Kaynak: AA
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 27-25
Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 36-19
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 34-31
CIP Travel Antalyaspor- Güneysu: 25-21
Kadınlar Süper Lig
Üsküdar Belediyespor- Görele Belediyespor: 26-28
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