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Hentbol: Toplu sonuç

7 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 27-25

Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 36-19

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 34-31

CIP Travel Antalyaspor- Güneysu: 25-21

Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor- Görele Belediyespor: 26-28

Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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