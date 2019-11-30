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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası oynanan 3 maçla başladı.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası oynanan 3 maçla başladı.

Ligde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Pazarspor-Yalıkavakspor: 17-44

Muratpaşa Belediyespor- Görele Belediyespor: 32-27

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 22-35

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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