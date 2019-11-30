Hentbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası oynanan 3 maçla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:06 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası oynanan 3 maçla başladı.
Ligde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Pazarspor-Yalıkavakspor: 17-44
Muratpaşa Belediyespor- Görele Belediyespor: 32-27
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 22-35
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