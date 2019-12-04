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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasının ertelenen müsabakaları oynandı.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasının ertelenen müsabakaları oynandı.

Ligde 7. haftada oynanması planlanan ancak Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen iki müsabaka yapıldı.

Oynanan maçlarda Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-26, Yenimahalle Belediyespor da Pazarspor'u 49-18'lik skorlarla mağlup etti.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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