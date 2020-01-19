Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası oynanan iki maçla devam etti.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası oynanan iki maçla devam etti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Muratpaşa Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 37-27

Yalıkavak- Görele Belediyespor: 38-34

Üsküdar, Görele, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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