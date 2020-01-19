Hentbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası oynanan iki maçla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası oynanan iki maçla devam etti.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Muratpaşa Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 37-27
Yalıkavak- Görele Belediyespor: 38-34
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