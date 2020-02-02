Hentbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan 2 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Mardin Büyükşehir Başak- Yenimahalle Belediyespor: 23-29
Üsküdar Belediyespor- Pazarspor: 50-27
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