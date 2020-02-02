Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan 2 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Mardin Büyükşehir Başak- Yenimahalle Belediyespor: 23-29

Üsküdar Belediyespor- Pazarspor: 50-27

Yenimahalle, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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