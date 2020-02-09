Hentbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 34-30
Yalıkavak- Mardin Büyükşehir Başak: 29-24
Erkekler Süper Ligi
Göztepe- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-22
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