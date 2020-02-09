Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Hentbol: Toplu sonuç, System.String[]

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 34-30

Yalıkavak- Mardin Büyükşehir Başak: 29-24

Erkekler Süper Ligi

Göztepe- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-22

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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