Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
Güneysu- Köyceğiz Belediyespor: 27-30
Beykoz Belediyespor-Göztepe: 32-28
İstanbul Üniversitesi- Beşiktaş Aygaz: 23-39
MYK Hentbol- Antalyaspor: 32-28
Kadınlar Süper Lig
Sivas Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 22-38
- Kaynak: AA
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