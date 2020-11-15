Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8'inci, Erkekler Süper Lig'de ise 6. haftada birer maç oynandı.
Kadınlar Süper Lig'de Sivas Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor, Erkekler Süper Lig'de ise MYK Hentbol- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig:
Aksaray Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 30-34
Erkekler Süper Lig:
Spor Toto- Güneysu: 29-26
- Kaynak: AA
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