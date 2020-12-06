Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de tek, Kadınlar Süper Lig'de 2 maç yapıldı.

Erkekler Süper Lig'in 8. haftası, oynanan MYK Hentbol- Güneysu maçıyla tamamlandı. Başkent Ankara'daki THF Spor Salonu'nda yapılan maçı, konuk takım 29-26 kazandı.

Kadınlar Süper Lig'de ise 7. haftanın erteleme müsabakasında Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, 9. hafta karşılaşmasında ise Muratpaşa Belediyespor ise Görele Belediyespor'u konuk etti.

Yapılan maçlar sonucunda Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-25 mağlup ederken, Muratpaşa Belediyespor, Görele Belediyespor'u 41-33 yendi.