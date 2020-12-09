Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de birer erteleme maçı yapıldı.
Erkekler Süper Lig'de 5. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Beykoz Belediyespor-Spor Toto karşılaşması yapıldı. Ev sahibi ekip müsabakayı 23-21 kazandı.
Kadınlar Süper Lig'de ise koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşı karşıya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 36-19 yendi.
- Kaynak: AA
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