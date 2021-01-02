Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Güneysuspor- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 30-26
Göztepe- Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 26-28
Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-30
Beykoz Belediyespor- Antalyaspor: 35-26
Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 26-20
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 35-28
Kadınlar Süper Lig
Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Kastamonu Belediyespor: 19-34
Kaynak: AA
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