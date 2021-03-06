Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında 5 karşılaşma yapılırken, Erkekler Süper Lig'de 16. hafta oynanan tek maçla başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Sivas Belediyespor- Aksaray Belediyespor: 35-30
Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor: 36-32
Anadolu Üniversitesi- Üsküdar Belediyespor: 28-25
Muratpaşa Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-16
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 17-24
Erkekler Süper Lig
Göztepe-Köyceğiz Belediyespor: 29-29
Kaynak: AA
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