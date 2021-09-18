Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası tek maç dışında bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Antalyaspor- İzmir Büyükşehir Belediye: 32-29
Nilüfer Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 42-37
Tokat Gençlikspor- Eskişehir Ormanspor: 20-27
Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto: 21-28
Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol: 34-28
Haftanın kalan son maçında Beykoz Belediyespor, Hatayspor'u 22 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da konuk edecek.
Kaynak: AA
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