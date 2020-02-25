Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının heyecanı yaşanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda Güneysuspor- Beşiktaş Aygaz ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise Yenimahalle Belediyespor ile Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşılaşacak.

Erkekler ve kadınlarda yarı final heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Kupada ilk maçların programı şöyle:

Erkekler

Yarın:

13.00 Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz (Yenişehir Spor Salonu)

18.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Salonu)

Kadınlar

Yarın:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (GMK Atatürk Spor Salonu)

17 Mart:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Atatürk Spor Salonu)