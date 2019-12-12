Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da - Son Dakika Spor

Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da

7 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarının B Grubu maçlarına Elazığ ev sahipliği yapacak.

Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da, System.String[]

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarının B Grubu maçlarına Elazığ ev sahipliği yapacak.


Elazığ, 13-15 Aralık tarihleri arası Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak. Tek devreli lig usulüne göre üç ayrı grupta yapılacak olan müsabakalarda A Grubu maçları Mardin, B Grubu maçları Elazığ ve C Grubu maçları Ankara'da gerçekleştirilecek.


Elazığ Grubu'nda Süper Lig ekipleri Üsküdar Belediyesi SK, Görele Belediyesi SK ile Aksaray Belediyesi SK takımlarının yanı sıra 1. lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK takımları yer alacak. Elazığ'da gerçekleştirilecek olan müsabakalar 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Türkiye Kupası, Ankara, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Rahmi Koç yer aldı
Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünden böyle seslendi: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
19:22 TFF'den "görüşme" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
19:18 Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi! - Son Dakika Spor
19:12 Galatasaray, İstanbul'a döndü - Son Dakika Spor
19:08 Simon Kjaer için Atalanta'dan flaş açıklama! - Son Dakika Spor
19:03 Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek - Son Dakika Spor
17:59 PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası - Son Dakika Spor
17:51 Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:35:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]