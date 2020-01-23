Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek - Son Dakika Spor

Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek

6 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programı arasında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, 23 ilden 37 kulüp takımının katılımı ile 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.

Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programı arasında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, 23 ilden 37 kulüp takımının katılımı ile 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu, Şehit Prof. Doktor İlhan Varank Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonaya; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Van, Giresun, Samsun, Elazığ, Eskişehir, Karabük, İstanbul, Isparta, Sivas, Kayseri, Yalova, Sakarya, Hatay, Muğla, İzmir, Trabzon, İzmir ve Kastamonu illerinin katılımıyla gerçekleştirecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde bu tür faaliyetler yapılıyor ancak Manisa bu anlamda bir cazibe merkezi oldu, özellikle spor kamuoyu ile el ele vererek Manisa'yı bir spor şehri yapma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde her geçen gün ilimiz hem tesisleşme hem de sportif faaliyetler anlamında çıtayı daha da yükseltiyor. İlimizde yapılacak olan Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonasında 23 ilden 37 takım ve 500'ü aşkın sporcuyu ağırlayacağız. Bu tür organizasyonların Manisa'da yapılması ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli. Müsabakaların dostluk, centilmenlik ve saygı içerisinde geçmesini arzu eder, tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu
AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]