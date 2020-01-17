Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika

Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 20-26 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta, Hentbol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 20-26 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta, Hentbol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda, Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, 15 Temmuz Cumhuriyet Spor Salonunda ve Karşıyaka Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonaya birçok ilden çok sayıda kulüp ve sporcu katılacak.

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı kategorilerde ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kulüpler arası hentbol Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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