Hentbol Ve Basketbolda Heyecan Sona Erdi
48 dakika önce
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları ile U14 Beyaz Grup Basketbol Erkekler Bölge Şampiyonası final müsabakalarının ardından sona erdi.
Çok Amaçlı Spor Salonu ile Atatürk Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen hentbol müsabakalarında kızlarda; Antalya Muratpaşa Anadolu Lisesi, Bursa Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi, erkeklerde İzmir Narlıdere Özel TAKEV Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Özel Zafer Tek Yıldız Lisesi ilk ikiye girerek, 22-26 Mayıs tarihlerinde Çorum'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkını elde etti. Muradiye Spor Salonu ile Celal Bayar Üniversitesi Şehit İlhan Varank Yerleşkesi Spor Salonu'nda yapılan U14 Beyaz Grup Basketbol Erkekler Bölge Şampiyonası'nda ise Eskişehir Gelişim, Çayyolu Basket, Antalya Gelişim Gençlik, Çözüm Ankara Koleji Gençlik takımları Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren takımları tebrik ederek, müsabakalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:48 Kaynak: Bültenler
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