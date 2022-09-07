Hentbol Veteranları Köyceğiz'de Buluştu - Son Dakika
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Hentbol Veteranları Köyceğiz'de Buluştu

07.09.2022 00:20

Hentbol veteranları, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen turnuvada buluştu. Hentbol Duayenleri Platformu tarafından Prof. Dr. Sedat Muratlı adına düzenlenen turnuvada, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da sahaya çıkarak hentbol oynadı.

Hentbol veteranları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen turnuvada buluştu. Hentbol Duayenleri Platformu tarafından Prof. Dr. Sedat Muratlı adına düzenlenen turnuvada, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da sahaya çıkarak hentbol oynadı.

Hentbol Duayenleri Platformu tarafından her yıl düzenlenen turnuvanın 12'nci buluşması, 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Köyceğiz'de yapıldı. Hentbola emeği geçen Prof. Dr. Sedat Muratlı adına düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kadın ve erken veteran hentbol takımları katıldı. Burak Erbay da veteran hentbolcularla birlikte sahaya çıkarak hentbol oynadı.

"ESKİ BİR HENTBOLCU OLARAK BU TURNUVADA ÜSTATLARIMIZLA BİRLİKTE AYNI SAHAYA ÇIKARAK MÜCADELE ETMEKTEN MUTLULUK DUYDUM"

Sporun yaşının olmadığını bu turnuvada sahaya çıkan veteranların bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erbay, "Uzun yıllardır düzenlenen böyle bir organizasyona Köyceğiz'de ev sahipliği yaptığımız için bir Köyceğizli olarak ayrı bir mutluluk yaşadık. Ben de çeşitli spor dalları ile uğraşmamın yanı sıra eski bir hentbolcu olarak bu turnuvada üstatlarımızla birlikte aynı sahaya çıkarak mücadele etmekten ayrı bir mutluluk duydum. Bu turnuvanın organizasyonunda emeği geçen herkese ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bu turnuvaya katılmak için Köyceğiz'e gelen tüm veteran hentbolcularımıza teşekkür ederim. Bu tür turnuvalar özellikle gençlerimize sporu sevdirmek ve onları çeşitli spor dallarına yönlendirmek açısından çok önemlidir. Her alanda bu tür organizasyonların artarak devam etmesi için bir sporsever olarak gerekli desteği her zaman vermeye çalışıyoruz" dedi.

"BU TURNUVA, SPOR ORGANİZASYONLARININ ARTIRILMASI İÇİN TESİSLERİN ARTTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Bu tür organizasyonların Muğla'da spor turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Erbay, "Bu turnuva, spor organizasyonlarının artırılması için çalışmalar yapılması ve tesislerin arttırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde bir planlama, Muğla'da turizm sezonunun 12 aya yayılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda, Muğla'mızda ve tüm Türkiye'de geç kalınan ya da önemsenmeyen spor tesisi yatırımlarını hayata geçireceğiz. Böylelikle toplumun her kesimine spor yapma imkanı daha fazla sağlanacaktır" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hentbol Veteranları Köyceğiz'de Buluştu - Son Dakika

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