SPOR Hentbola yeni sponsor - Son Dakika

Hentbola yeni sponsor

Uğur Kılıç: Hentbolu arzu ettiğimiz seviyelere uçuracağız

Aksel Kazan: Değerli bir işbirliğine imza atıyoruz

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), resmi maç topu için Molten ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen lansmana Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, THF yönetim kurulu üyeleri, Molten Genel Müdürü Aksel Kazan ve basın mensupları katıldı.

KILIÇ: HENTBOLU ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYELERE UÇURACAĞIZ

THF Başkanı Uğur Kılıç açıklamasında, "Hedeflerimiz büyük ve bu hedeflere de dünya devi markalarla devam etmek istiyoruz. Molten de dünyanın en önde gelen firmalarından biri. Biz de bu işbirliğini sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu ekonomik zorluklarda Ender Spor ailesiyle birlikte bu birlikteliği ve bu desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Ben ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum; artık hentbol sokağa inecek. Arzu ettiğimiz seviyelere uçuracağız. Bunu önemli markalarla sağlayabiliriz. Bu kaynaklarını da kulüplerimize aktarmak istiyoruz. Ayrıca milli takımımızın olimpiyat yolculuğuna çıkmasını istiyoruz. Güçlenerek ve daha çok var olarak hentbol gelmeye devam ediyor. Hentbol kendini göstermeye devam ediyor, sizler de izlemeye devam edin lütfen" diye konuştu.

Başkan Kılıç anlaşma ile ilgili detayların sorulmasına üzerine ise "Tüm ulusal liglerimiz resmi maç topu olacak. Biz en üst seviye, en üst teknoloji toplarla maçlarımızı oynatacağız. 2+1 yıllık bir anlaşma. Biz de kendi yönetim zamanımızın dışına taşmayacak anlaşmalar imzalıyoruz. Birçok imkan sağlanacak. Kulüplerimize, milli takıma top desteği sağlayacağız. Ben böyle dünya devi bir markayla hentbolun anılacağı için ivmelenerek hentbolun büyüyeceğine inanıyorum" dedi.

KAZAN: DEĞERLİ BİR İŞBİRLİĞİNE İMZA ATIYORUZ

Molten Genel Müdürü Aksel Kazan ise açıklamasında, "Bugün bizim için çok anlamlı ve özel bir gün. Değerli bir işbirliğine Türkiye Hentbol Federasyonu ile imza atıyoruz. Hentbol Federasyonu, Türkiye'nin köklü kurumlarından ve bugüne kadar on binlerce sporcu yetiştirmiş, tarihi başarılar dolu. Bu yıl sayın başkanın seçilmesiyle birlikte yeni bir yapılanma içerisindeler, hedefler de yüksek. Sayın başkana ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından başkan Kılıç, Kazan'a A Milli Takım forması hediye ederek objektiflere poz verdiler.