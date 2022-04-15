SPOR Hentbolcu Merve Akpınar'ın antrenörü: Gidemememiz tamamen belgelerimizin eksikliğinden kaynaklandı - Son Dakika

SPOR Hentbolcu Merve Akpınar'ın antrenörü Gidemememiz tamamen belgelerimizin eksikliğinden kaynaklandı

Şifanur SANSAR - Burak TEKİN ANKARA, (DHA) - Hentbolcu Merve Akpınar ve takımının maddi imkansızlıktan dolayı Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katılamadıkları iddialarına ilişkin olarak takım antrenörü Bayram Kaplan, "Gidemememiz tamamen prosedürün, bazı öğrencilerin izin belgelerini getirmeyi unutmasından kaynaklandı. Merve için 'Velisi izin vermedi' deniyor. Hayır böyle bir şey yok. Merve'nin daha çok yıpranmasını istemiyorum" dedi.

Sen kızsın, şort giyemezsin diyerek beni dışladılar açıklamasıyla gündem olan genç hentbolcu Merve Akpınar ve takımının maddi imkansızlıklar nedeniyle Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılamadığı iddialarını yalanlayan Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı ve Antrenörü Bayram Kaplan, şampiyonaya katılamama sebeplerinin bazı öğrencilerin veli izin belgelerini teslim etmeyi unutmasından kaynaklandığını söyledi. Kaplan, Velilerin izni var ama bazı çocuklarımız bu izin belgelerini teslim etmeyi unutmuşlar. Zamanında teslim edilmediği için kafileyi bir yere götüremeyiz. İzin belgesi olduktan sonra biz kafileyle yola çıkacaktık. Servisimiz belirlenmiş, valilik onayımız çıkmıştı. Çocuklarımızın yurtta kalması için dilekçemizi vermiştik. 'Parasını karşılayamadılar' deniliyor. Biz dört tane deplasmana gittik, bunları karşılayabildik. Gidemememiz tamamen prosedürün, belgelerimizin eksikliğinden kaynaklandı. Belgelerimizi zamanında yetiştiremediğimiz için turnuvaya katılamadık. Durum bundan ibarettir. Velilere de izin veriyor. Sadece çocuk izni getirmeyi unutuyor dedi.

MERVE'NİN VELİSİ İZİN VERDİ

Kaplan, olayın Merve Akpınar üzerinden yürütülmesinin yanlış olduğunu söyleyerek Velisi izin vermedi' deniyor. Hayır böyle bir şey yok. Merve'nin daha çok yıpranmasını istemiyorum. Özellikle ben zaten diyorum ya bizim için bir sembol. Artık ismini bile bazen almak istemiyorum. Çünkü yıpranmasından korkuyorum çocuğumun, öğrencimin, sporcumun. Yani Merve, daha güzel yerlere sahip, tüm çocuklarımızın hepsi güzel yerlere gelecek. Ben inanıyorum. Niye biz bir olayı sadece bir çocuğun üstüne yıkalım ki Bizim hedefimiz; eğitimli, iyi birer sporcu geliştirmek. Aynı şekilde ay yıldızlı forma için, ülke sporu için, hizmet edecek sporcuları keşfetmek ve bu yönde çalışmalar yapmak. Bundan sonra Yıldızlar Türkiye Şampiyonası var. Biz Yıldız Türkiye Şampiyonası'na katılmak isteriz. Belki orada da istediğimiz dereceyi elde edemeyebiliriz. Ama çocukların sık sık turnuvalara katılması gerekiyor diye konuştu.