SPOR Hentbolcu Merve'nin kaderi değişti

Hentbolcu Merve'nin kaderi değişti

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -

ŞANLIURFA'da toprak sahalı okul takımında hentbol oynayan 9'uncu sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, uğradığı cinsiyet ayrımcılığına rağmen bölgesindeki ön yargıları yıkan açıklamasıyla Türkiye'de büyük yankı buldu. Hem evde annesine yardım ederek, hem de hentbolda başarı elde eden Merve Akpınar'ın açıklamalarının ardından telefonları susmuyor.

Şanlıurfa'ya bağlı kırsal Güncü Kepesi Mahallesinde yaşayan Ali ve Emine Akpınar çiftinin Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9'uncu sınıf öğrencisi olan kızları Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Burada DHA'ya yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken küçük kız, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür" diyerek çevre beni dışladı. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. Başta Türkiye ve 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım' diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum" demişti.

"BEN TÜRKİYE'DEKİ TÜM KIZLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUM"

Şanlıurfa'da zorluklar altında hentbola devam ettiğini anlatan Merve Akpınar, şunları söyledi:

"Kısa sürede bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Hentbol sporunu hiç bırakmayacağım. Bununla birlikte derslerimi de ihmal etmeyeceğim. Bu sporla Bayram Kaplan hocamızın sayesinde tanıştım. Sıkı ve zorlu bir çalışmanın ardından buraya kadar geldik. Antrenmanlara özel kıyafetim olamadığı için günlük elbiseler giyiyordum. Uzun kollu elbiseler giyiyordum. Çevrede laf söz olmaması için bacak ve kollarımızı örtüyordum. Ben artık bölgemdeki kız çocuklarının sesi ve umudu olacağım. Ben sadece Merve değilim. Ben Çukurova'da pamuk toplayan Fatma'yım, ben Harranlı Şemsi'yim, ben Karadeniz'de fındık toplayan Tuğba'yım. Yani ben, kız çocuklarının umuduyum. Ben tüm Türkiye'deki kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Zihniyetleri değiştireceğime de inanıyorum. Benim gibi birçok insan da bu başarı yolundan geçti. Ben de inşallah onlar gibi başarılı olurum. Benim bu söylediğim cümlenin bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmemiştim. Kızlar istese erkeklerden daha çok başarılı olur."

"BİRÇOK İNSAN BANA GÜZEL YORUMLAR YAPTI"

Türk Milli Takım formasıyla Avrupa'daki oyunlara katılmak istediğini anlatan Merve Akpınar, kısa sürede kendisine çok sayıda ünlü ismin ve takımların ulaştığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Bu kadar kamera gelip beni çekiyor. Hiç böyle olacağını düşünmedim. Birçok insan bana güzel yorumlar yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Bana verdikleri bu değeri iyi bir sporcu olarak göstereceğim. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'dan destek gelmesi beni çok mutlu etti. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da teşekkür ediyorum. Benim hedefim hem beyin cerrahı olmak, hem de iyi bir milli hentbolcu olmak."

Merve ayrıca, "Biz 7 kardeşiz. 5 kız, 2 erkek. Ben başta tüm ailelere ve insanlara sesleniyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. Bana çevrede insanlar 'Sen şort giyemezsin. Sen kızsın, sporla ne işin var" dedi. Ama başta ailem ve hocalarım olmak üzere bana destek verdiler. Ben de kendilerini İnşallah mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

"ANTRENMANDA SİNEKLER AĞZIMIZA GİRİYOR, BEYAZ ÇORAPLARIMIZ KAHVERENGİ OLUYORDU"

Hentbolda solak olduğu için sağ kanatta oynadığını dile getiren Merve Akpınar, 'En çok korktuğum takım Hilvan'dı. Okulun toprak sahasında oyun oynamak çok zordu. Sinekler ağzımıza giriyordu. Ayaklarımızdaki beyaz çoraplar kahverengiye dönüyordu. Toprakla aynı renk oluyordu. Kızgın güneşe rağmen bu başarıyı yakaladık. Bize yeni bir spor salonunun yapılmasını istiyoruz' şeklinde konuştu.

Anne Emine Akpınar ise, "Kızım hem evde, hem de okulda başarılı bir öğrencidir. Bu sporda bu kadar başarılı olacağımızı bilmiyorduk. İlk başta çevredekiler bu spora karşı çıktılar. Biz onun arkasında durduk ve O'na güvendik. Ben kızımın daha da başarılı olmasını istiyorum. Kızımın hedefi iyi bir doktor ve iyi bir sporcu olmak. Kendisini destekliyoruz. İnşallah başarılı olur" dedi.

Baba Ali Akpınar da, "Ben sadece bunun bir oyun olduğunu, kızımın ise bu oyunla zaman geçirdiğini sanıyordum. Bu oyunun adını ve nasıl oynandığını bilmiyorduk. Toprak sahada oynuyorlardı. Merve'ye her konuda güvenim tamdır. Diğer çocuklarıma da güveniyorum. 7 çocuğum var, hepsini okutuyorum. Biz her zaman Merve'nin arkasında durduk. Kimsenin de sözüne bakmadık, bakmayız. Bence Merve sadece kendisi için değil, tüm kız çocuklarının kaderini değiştirecek bir açıklama yaptı. Herkes kız çocuklarını okutsun ve desteklesin. Ben çiftçiyim, şimdiye kadar hentbol maçını izlememiştim. Kızım Merve bu oyunu oynadığında bu oyunun elle oynandığını, ayakla oynanmadığını öğrendim. Herkes kendi kızlarına güvensin. Erkekler top oynuyor da kızlar niye oynamasın?" açıklamasında bulundu.