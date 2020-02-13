Hentbolculardan öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika
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Hentbolculardan öğrencilere tavsiyeler

6 saat önce

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, hentbol sporunu anlattı.

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Nilüfer Belediye spor Hentbol Takımı, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, hentbol sporunu anlattı.


Buluşmada önce Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Selim Muti söz alarak hentbol hakkında öğrencilere bilgi verdi. Hentbolun güç ve çevikliğe dayalı bir spor dalı olduğunu söyleyen Selim Muti, "Bunun yanında sporcu disiplini ve sporcu çalışması kadar, beslenme de önemli. Sporda dayanıklılık kadar devamlılık da lazım" diye konuştu.


Muti, bu sezonda hedeflerinin Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk 4 sırada yer almak olduğunu vurguladı.


Sporun derslere engel olmadığına dikkat çeken Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın başarılı orta oyuncusu Ramazan Mutlu da, sporun eğitim hayatını olumlu etkilediğine dikkat çekti. Mutlu, "Spor derslerden kaçmak için bir bahane değildir. Aksine derslerinde başarılı olanlar daha iyi sporcu oluyor. Şu anda burada bulunan hentbolcu arkadaşlarımın hepsi ya üniversite mezunu, ya da üniversite öğrencisi. Artık aileler de çocuklarının hem sporcu, hem öğrenci olabileceği konusunda daha da bilinçlendiler. Bu yaşlarda mutlaka bir spor dalına yönelin" dedi.


İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu Müdürü Yüksel Çarbuğa da, hafta sonunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'na başarılar dileyerek " Sizleri okulumuzda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Okulumuzda sporun bir çok branşında takımlar kurarak, öğrencilerimizin spor yapmalarına imkan sağlıyoruz" dedi. - BURSA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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