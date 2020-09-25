Hentbolda 2020-2021 sezonu yarın başlayacak - Son Dakika

Hentbolda 2020-2021 sezonu yarın başlayacak

Hentbolda 2020-2021 sezonu, Erkekler Süper Lig'de yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Hentbolda 2020-2021 sezonu yarın başlayacak, System.String[]

Hentbolda 2020-2021 sezonu, Erkekler Süper Lig'de yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de bu sezon 12'şer takım mücadele edecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de sezon 7 Nisan 2021'de tamamlanacak. Erkekler Süper Lig'de de 2020-2021 sezonunun gelecek yıl nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

THF, geçen sezon iki ligi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme uygulanmadan sonlandırmıştı.

İki ligde müsabakalar, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Statü

Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de play-off sistemi uygulanmayacak.

Liglerde sezonu ilk sırada tamamlayan takımlar, şampiyonluğa ulaşacak. Çift devreli olarak oynanacak iki ligde 22 haftalık periyodu son 3 sırada bitiren ekipler ise küme düşecek.

Lig sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacak.

Şampiyonluğa ulaşan ekipler, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci sırayı alan takımlar EHF Avrupa Hentbol Ligi'nde ve üçüncüler ise EHF Kupası'nda oynama hakkı elde edecek. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım da EHF Kupası bileti alacak.

İlk hafta programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Antalyaspor (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi- Beşiktaş Aygaz (THF)

16.00 Beykoz Belediyespor- Güneysu (Recep Şahin Köktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi- Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

27 Eylül Pazar:

20.00 MYK Hentbol-Spor Toto (THF)

Kadınlar Süper Lig

27 Eylül Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Taha Akgül)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)

16.00 Görele Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Görele İlçe)

28 Eylül Pazartesi:

15.00 Konyaaltı Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Antalya)

Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasındaki Aksaray Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşılaşması, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde 5'i sporcu, 2'si antrenör 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için ertelendi.

Spor Toto Süper Lig, Türkiye, Hentbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda 2020-2021 sezonu yarın başlayacak - Son Dakika Spor

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