Hentbolda Avrupa mesaisi

Beykoz Belediyespor ise 3. turdaki ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis Famagusta???????'yı 13 Aralık Pazar günü ağırlayacak. Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçı Rus hakem ikilisi Anton Antashev ve Denis Musatov yönetecek. Maçın rövanşı 20 Aralık Pazar günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda mücadele eden Spor Toto ve Beykoz Belediyespor erkek takımları, 3. turdaki ilk maçlarını oynayacak.

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