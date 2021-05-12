Hentbolda Beşiktaş Aygaz ile Göztepe arasındaki erteleme maçı yarın oynanacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, Göztepe'yi konuk edecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, Göztepe'yi konuk edecek. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Ligde 20 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Aygaz, 34 puanla 3. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Göztepe ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor. Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında 28 Mart'ta oynanması gereken Beşiktaş Aygaz-Göztepe maçı, siyah-beyazlı takımda yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilmişti.

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