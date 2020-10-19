Hentbolda Beşiktaş Aygaz, yarın Almanya temsilcisi Magdeburg'u ağırlayacak

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya ekibi Magdeburg'u konuk edecek.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda Magdeburg (Almanya), Alingsas (İsveç), Montpellier (Fransa), Nexe (Hırvatistan) ve CSKA (Rusya) ile mücadele edecek.