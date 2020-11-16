Hentbolda Beşiktaş Aygaz, yarın İsveç temsilcisi Alingsas'ı ağırlayacak

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın İsveç temsilcisi Alingsas'ı konuk edecek.
Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.
3. haftası oynanan grupta iki takım da oynadığı birer maçta salondan mağlubiyetle ayrıldı. 6 takımın yer aldığı grupta siyah-beyazlılar son sırada, Alingsas ise 5. basamakta bulunuyor.
27 Ekim'de oynanması gereken Nexe Nasice-Beşiktaş Aygaz maçı ise Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti.
- Kaynak: AA
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