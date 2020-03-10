Hentbolda bölge şampiyonu Ortadoğulular - Son Dakika
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Hentbolda bölge şampiyonu Ortadoğulular

7 saat önce

Eğitim-öğretim çalışmalarındaki başarısının yanında, sportif alandaki başarılarıyla bilinen Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Ankara'yı gururlandıracak bir başarıya daha imza attı.

Hentbolda bölge şampiyonu Ortadoğulular, System.String[]

Eğitim-öğretim çalışmalarındaki başarısının yanında, sportif alandaki başarılarıyla bilinen Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Ankara'yı gururlandıracak bir başarıya daha imza attı.


Ankara Liseler Arası Hentbol Turnuvası'nda şampiyonluğu göğüsleyen Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Türkiye Liseler Arası grup maçlarında Tekirdağ Ergene Anadolu Lisesi'ni 49-23 yenerek Türkiye Bölge Şampiyonu oldu ve yarı finale yükseldi.


Son derece zorlu maçlar oynayarak bölge şampiyonu olduklarını belirten Ortadoğulular Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik, "Şampiyonluğun haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.


Yakalanan başarının planlı ve programlı çalışmanın ardından geldiğini söyleyen Ümit Cenik, hentbolun son derece zorlu bir takım sporu olduğunu ve zor dallarda şampiyon olabilmek için daha fazla efor sarf edildiğini belirtti.


Beden eğitimi öğretmenlerini ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Cenik, özverili ve disiplinli çalışmalarının sonucunu aldıklarını, öğretim çalışmaları yanında sportif başarılarının da artarak devam ettiğini, bu başarılarını diğer branşlarda da sürdüreceklerini ve Türkiye yarı finali hentbol müsabakalarında Ankara'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - İSTANBUL

Orta Doğu, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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