Hentbolda Dünya Şampiyonası Elemeleri ertelendi - Son Dakika

Hentbolda Dünya Şampiyonası Elemeleri ertelendi

14.11.2020 09:55
Hentbolda Dünya Şampiyonası Elemeleri ertelendi, System.String[]

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 4-6 Aralık'ta Portekiz ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 4-6 Aralık'ta Portekiz ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonundan iletilen yazıyla küresel olarak artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme müsabakalarının 19- 21 Mart'a ertelendiği belirtildi.

Buna göre 3. grupta 4-6 Aralık tarihleri arasında Aksaray'da oynanması planlanan Türkiye-Finlandiya, Finlandiya-Portekiz ve Portekiz-Türkiye maçları 19-21 Mart 2021 tarihinde oynanacak.

Dünya Şampiyonası, Finlandiya, Portekiz, Hentbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda Dünya Şampiyonası Elemeleri ertelendi - Son Dakika Spor


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