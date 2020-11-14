Hentbolda Dünya Şampiyonası Elemeleri ertelendi
14.11.2020 09:55
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 4-6 Aralık'ta Portekiz ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 4-6 Aralık'ta Portekiz ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonundan iletilen yazıyla küresel olarak artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme müsabakalarının 19- 21 Mart'a ertelendiği belirtildi.
Buna göre 3. grupta 4-6 Aralık tarihleri arasında Aksaray'da oynanması planlanan Türkiye-Finlandiya, Finlandiya-Portekiz ve Portekiz-Türkiye maçları 19-21 Mart 2021 tarihinde oynanacak.
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