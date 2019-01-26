Hentbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oluyor
54 dakika önce
2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak.
2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak. Danimarka
ve Almanya
'nın birlikte düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç
karşılaşacak. Danimarka'nın Herning kentindeki mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
Danimarka, tarihinde oynadığı 3, Norveç de 1 final maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kazanan takım ilk şampiyonluğuna ulaşacak.
Son 5 şampiyonadan 4'ünü kazanan Fransa
ise üçüncülük maçında TSİ 16.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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