Son Dakika Haberleri: Hentbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oluyor

Hentbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oluyor

54 dakika önce

2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak.

Hentbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oluyor, System.String[]
2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak.

Danimarka ve Almanya'nın birlikte düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç karşılaşacak. Danimarka'nın Herning kentindeki mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

Danimarka, tarihinde oynadığı 3, Norveç de 1 final maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kazanan takım ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Son 5 şampiyonadan 4'ünü kazanan Fransa ise üçüncülük maçında TSİ 16.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Norveç, Danimarka, Spor
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