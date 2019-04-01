Hentbolda Finalistler Belli Oldu
1 saat önce
Denizli'de gerçekleştirilen 'Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finalleri' sonunda kız ve erkeklerde 6 takım final biletini aldı.
Denizli
'de gerçekleştirilen 'Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finalleri' sonunda kız ve erkeklerde 6 takım final biletini aldı.
Sporu tabana yaygınlaştırmak, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturmak için Spor Genel Müdürlüğü tarafından altı yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Liginde sona yaklaşılıyor. Kısa adı Analig olan projede Hentbol Yarı Final heyecanı 27-29 Mart tarihlerinde Denizli'de yaşandı.
Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği müsabakalar Vali Recep Yazıcıoğlu
Spor Salonu ve Hasan Güngör
Spor Salonunda oynandı. Üç grupta 12 kız, 12 erkek takımın yarıştığı Analig Hentbol Yarı Finalleri sonunda gruplarını ilk iki sırada bitiren altı takım finale gitme hakkı kazandı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
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