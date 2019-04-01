Son Dakika Haberleri: Hentbolda Finalistler Belli Oldu

Hentbolda Finalistler Belli Oldu

1 saat önce

Denizli'de gerçekleştirilen 'Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finalleri' sonunda kız ve erkeklerde 6 takım final biletini aldı.

Hentbolda Finalistler Belli Oldu, System.String[]
Denizli'de gerçekleştirilen 'Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finalleri' sonunda kız ve erkeklerde 6 takım final biletini aldı.

Sporu tabana yaygınlaştırmak, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturmak için Spor Genel Müdürlüğü tarafından altı yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Liginde sona yaklaşılıyor. Kısa adı Analig olan projede Hentbol Yarı Final heyecanı 27-29 Mart tarihlerinde Denizli'de yaşandı.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği müsabakalar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ve Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Üç grupta 12 kız, 12 erkek takımın yarıştığı Analig Hentbol Yarı Finalleri sonunda gruplarını ilk iki sırada bitiren altı takım finale gitme hakkı kazandı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:43 Kaynak: İHA

Denizli, Spor
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