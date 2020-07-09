Hentbolda Gökhan Örnek İzmir BŞB'ye döndü

YENİ sezonda Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde zirveyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor eski oyuncusu Gökhan Örnek'i de yuvaya döndürdü. İzmir ekibi 2007-2008 sezonunda şampiyon olduğu kadrodaki Tolga Özbahar'ın ardından Gökhan'a da imza attırdı. Kariyerinde 1 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki oyuncu bugüne kadar Tansaş, Altınordu, Bucaspor, Ankaraspor, Göztepe ve Batman Belediye formalarını giydi. Son olarak da Beykoz Belediyespor'da oynayan deneyimli hentbolcu İzmir'e döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtip, "Tek şampiyonluğu yaşadığım kulübümde, 2007-2008 ruhuyla yeniden mücadele edeceğiz" dedi.