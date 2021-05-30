Hentbolda İzmir Büyükşehir Belediyespor rüzgarı

HENTBOLDA liglerin en köklü kulüplerinden olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, yıllar sonra yeniden kupa finallerine ambargo koydu. İzmir temsilcisi Türkiye Kupası'nda hem erkekler hem de kadınlarda final oynadı. Tarihinde daha önce 2008 yılında Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde şampiyon olan İzmir BŞB, Türkiye Kupası'nı ilk kez bu sezon kupayı havaya kaldırmanın sevincini yaşadı. Kupada daha önce 2009 ve 2010 yıllarında final oynamasına rağmen şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran İzmir temsilcisi, rakibinden rövanşı seneler sonra aldı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 11 yıl sonra adını finale yazdıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, dün Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki finalde karşılaştığı Beşiktaş'ı 30-28 yenerek ilk kez kupayı kazandı. Kadınlarda daha önce 2008 yılında final oynayıp, 2011 yılında Türkiye Kupası'nı müzesine götüren İzmir BŞB, bu sezon 10 sene sonra yeniden finale çıkma başarısı gösterdi. İzmir ekibi, aynı salonda önceki gün oynanan finalde lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'a 31-25 yenilerek ikinci sırayı elde etti.